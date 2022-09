Fue figura de El Trece y denunció que Adrián Suar la borró de las novelas

Adrián Suar fue expuesto, una vez más, por una de las figuras con las que trabajo durante varios años en las novelas de Pol-Ka y El Trece.

La actriz se encuentra alejada de la televisión hace un largo tiempo y también sufrió graves problemas de salud, sin embargo, no dudó a la hora de apuntar contra su colega: “Él tuvo un destrato conmigo”, reveló.

Se trata de María Valenzuela, que fue parte de producciones de Suar como Campeones de la vida, Son de Fierro y Primicias, entre otras. La actriz se recuperó de un grave problema en su dentadura que la llevó a estar cuatro años sin comer y afectó su salud en varios niveles, y volvió al ruedo actoral en el teatro. Es por eso que, semanas atrás, en una entrevista con Intrusos, contó su decisión de no volver a la televisión y señaló a Adrián Suar como uno de los responsables de esa determinación.

Según explicó Valenzuela, su relación con Adrián Suar no está en buenos términos. “Suar no tiene una buena relación conmigo y no me llama porque dije varias verdades”, disparó la actriz. La actriz fue aún más contundente contra el productor y empresario y aseguró: “Si me llama no trabajaría con él. He dado toda mi vida por Polka, he entregado todo lo que tenía y hoy no tengo ganas”.

La actriz también indicó que sí existe una forma de recomponer el vínculo y volver a trabajar juntos, pero dejó en claro que no depende de ella. “Si Adrián me llama, si tomamos un café… pero nunca lo hizo. Él lo tiene que hacer porque la que estoy herida soy yo, él tuvo un destrato conmigo”, sentenció.

En otro orden, también señaló que ya no pretende someterse al desgaste que produce grabar una tira diara para TV. “Dormís en el camarín, y almorzás en el camarín esperando que te llamen para grabar, ya no quiero que mi vida se base en esa espera”, explicó, al tiempo que dejó en claro que hoy prioriza su bienestar personal y su salud.