Una inesperada renuncia golpea a la TV Argentina

Susana Roccasalvo se despidió, en “Implacables”, de un histórico panelista del mundo del espectáculo: Damián Rojo. La conductora le dedicó unas conmovedoras palabras sobre el cierre del programa.

La conductora del canal de aire comenzó su relato con lindas palabras hacia su colega: “Me voy a poner de pie porque hoy vamos a despedir a un querido compañero, compañero de la época de ‘Rumores’. ¡Vamos y venimos por los canales! Después nos encontramos en cable. Hace unos meses lo convocamos a Damián porque, para mí, es toda una garantía, un excelente profesional”, dijo Roccasalvo sobre el panelista de El Nueve.

Luego agregó: “Pero él trabaja, como muchos del medio, en cinco lugares. ¡Para Clarín, en C5N con Rial, en Metro y acá! Y, bueno, de pronto llega un momento en que el cuerpo pide descanso y se descansa en sábado y domingo. Entonces habló con nosotros y lo entendimos perfectamente”, explicó la conductora de El Nueve.

Damián Rojo, por su parte, tomó la palabra y puntualizó: “La verdad, Susy, yo te llamé porque quería hablarlo personalmente. Cuando me convocaron para venir, me encantó, creo que llevo casi media carrera hecha con vos, porque hemos pasado por todos lados”.

El periodista del canal cerró: “Cuando me dijeron que era para trabajar con Roccasalvo, me encantó y dije que sí. ¡Sabía que me estaba metiendo en un quilombo! Pero también quería mucho volver a este canal. Así que, si me permiten, es un hasta luego”.