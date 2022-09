Alejandro Fantino fue despedido de importante canal de televisión

El conductor argentino Alejandro Fantino quedó desvinculado de la señal deportiva ESPN, luego de que hiciera fuertes declaraciones contra los relatores Mariano Closs y Sebastián Pollo Vignolo.

La chimentera Mariana Brey contó en “Socios del Espectáculo” (El Trece) los detalles del sorpresivo despido que le hicieron al conductor de “Animales Sueltos” (América TV) del importante canal deportivo, del cual era una de sus principales estrellas:

“Ayer por la noche me habían pasado esta información y hoy a la mañana terminé de confirmarla. Lo que me comunican es ‘Fantino afuera de ESPN’”, reveló Brey.

La periodista contó el motivo por el que la directiva decidió sacar a Fantino de su staff de figuras: “Después de atacar a Mariano Closs y a Vignolo, le bajaron los programas de Star+ y ayer no emitieron su programa por ESPN… Quedaría desvinculado por los dichos de ayer y antes de ayer sobre Mariana Closs y el Pollo Vignolo”.

“Él tendría hoy una grabación, Alejandro Fantino va a ir a la grabación, desde ESPN me dicen que esto no se va a hacer, para él sí”, agregó Brey. Por su parte, Luli Fernández expresó: “Levantaron la grabación de hoy, levantaron todas las promociones… A partir de ahora no sale más al aire”.