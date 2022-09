Margarita Barrientos: “Nunca vi tanta hambre como ahora”

Margarita Barrientos, referente macrista y responsable del comedor Los Piletones, aseguró este miércoles que se duplicó la gente que va a comer con ellos “en los últimos cuatro meses”.

“Le damos de comer a más de 8.000 personas, no es sólo en Los Piletones, está Cañuelas y Santiago del Estero. Estamos con el doble de gente en los comedores en relación a hace cuatro meses atrás o cinco. Venimos luchando mucho. Hay mucha gente que colabora, sino no sé cómo sería”, afirmó en diálogo con La Once Diez.

Margarita Barrientos junto al ex-presidente Mauricio Macri y la ex primera dama Juliana Awada.

Toda esa situación se da luego de que se diera a conocer un nuevo índice de pobreza del 38,8%, lo que para Barrientos es muy poco alentador: “El número de la pobreza son personas y es realmente preocupante esta situación, ver el índice es terrible, es como que estamos dentro de un pozo sin salida, es algo muy triste lo que está pasando”.

“Se siente en el aumento de los precios, en la falta de trabajo, en la desocupación que hay” y que “hay mucha más gente en los comedores y se siente la tristeza de la gente”, aseguró.

“Nos dicen lo que dicen todos, que no hay salida, que qué vamos a hacer, que cómo va a seguir esto, que no podemos sostenernos más y todas estas preocupaciones que acarrea una familia”, relató.

También, contó que diariamente almorzaban en Los Piletones 77 jubilados todos los días, pero que “ahora son más de 100”. Pero que “lo más triste es que la gente a las 8 de la mañana ya está en la cola para el almuerzo y a las 14 empiezan con la fila de la merienda y la cena”.

“Hay muchos chicos, muchos jóvenes, muchas familias que vienen al comedor”, agregó.

“Los Piletones existen hace 27 años. Nunca vi esto. He pasado muchos gobiernos, nada que ver con 2001, ese año la gente desvalijaba los supermercados, pero la mayoría sacaba electrodomésticos, bebidas alcohólicas. Nunca vi tanta hambre. El de ahora es el peor Gobierno que a nosotros nos tocó”, aseveró.

“Me pone triste porque estamos en el 2022 y ya no tendrían que existir los comedores, tendría que existir trabajo digno para la gente, la gente debería elegir qué va a comer, no yo elegir por ellos”, añadió la dirigente social.