Yanina Latorre: “Mi hija no toma colegios, no hace esos papelones”

La controvertida panelista Yanina Latorre arremetió contra la toma de colegios por parte de los estudiantes en distintos establecimientos públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Mientras continúan las tomas en decenas de escuelas secundarias, en reclamo por viandas de calidad nutricional, mejor infraestructura edilicia y en contra de las prácticas laborales en empresas, Latorre, madre también de adolescentes, no dudó en cuestionar las protestas: “mi hija no toma colegios. No pide viandas. No hace estos papelones. No es sobervia ni ignorante.”, aseveró la mediática,

mi hija no toma colegios. No pide viandas. No hace estos papelones. No es sobervia ni ignorante. Yo se q cuesta por q es hija de gente conocida. Se recibe de abogada el año q viene. Labura sin parar. Manejalo. Cucaracha https://t.co/7BDGX0S8uL — Yanina Latorre (@yanilatorre) September 28, 2022

“Yo se q cuesta por q es hija de gente conocida. Se recibe de abogada el año q viene. Labura sin parar. Manejalo. Cucaracha”, agregó.

“En mi casa se labura y se educa c el ejemplo. Estos pibes son todos vagos y en lugar de estudiar toman colegios”, insistió Latorre.