Manes dijo sobre Macri lo que nadie en su espacio se atreve

El neurocientífico Facundo Manes, hoy volcado de lleno a su militancia en la Unión Cívica Radical (UCR), fue entrevistado por Luis Majul, y habló sobre la incómoda verdad sobre el expresidente neoliberal Mauricio Macri, que pocos en su espacio de atreven a confesar.

Manes sostuvo que el ex-mandatario “tiene que reflexionar” ya que “en su Gobierno él tuvo un populismo institucional”.

“Hubo operadores que manejaban la Justicia, datos y evidencia que deja en claro que espió a gente de su propio Gobierno”, profundizó el diputado radical durante su paso por La Cornisa.

“El populismo institucional lleva al fracaso de las naciones. Otro que también lo hace es el populismo económico, representado por el kirchnerismo. Los dos son igual de graves”, explicó.

Consultado sobre su intención personal de querer jubilar a Macri por medio de una nueva alternativa opositora, el neurocientífico dijo que “tanto el expresidente como la vicepresidenta Cristina Kirchner no nos permiten pensar en un país”. Indicó luego que “ambos representan a dos minorías” y expresó su cansancio por “tener que luchar contra personas que son solo nombres y proyectos autobiográficos de poder”. “Los partidos que no se renuevan, no deben existir”, aseveró.