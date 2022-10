Zelenski se preguntó de qué lado de la guerra estaría José de San Martín

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, habló en una reunión previa al inicio de las sesiones de la Organización de Estados Americanos (OEA), e invocó al libertador José de San Martín, y a Simón Bolívar, para intentar lograr más apoyo de los estados americanos para su causa.

En su mensaje grabado en inglés, Zelenski comenzó diciendo: “Miren desde su punto de vista, en términos de lo que ha vivido su gran continente americano; desde el punto de vista de la lucha por la independencia de su pueblo, en términos de simple justicia humana que significa tanto para sus países y pueblos; y en términos de por qué lucharon sus héroes nacionales”.

“Vuelvan a las páginas de la historia del continente americano y pregúntense: ‘¿De qué lado estaría Simón Bolívar en esta guerra que Rusia desató contra Ucrania? ¿A quién hubiera apoyado José de San Martín? ¿Con quién hubiera simpatizado Miguel Hidalgo?”, lanzó Zelenski.

Mientras era escuchado por los jefes de delegación con los observadores permanentes, previo al inicio de la asamblea, el jefe de Estado agregó: “Creo que no apoyarían a alguien que solo saquea a un país más pequeño como un típico colonizador”.

“Creo que no apoyarían a alguien que constantemente miente y que no llama guerra a una guerra, escondiéndose detrás de la definición de operación militar especial”, afirmó Zelenski. Y añadió sobre los héroes latinoamericanos: “Creo que no simpatizarían con alguien que deliberadamente lleva a diferentes países al borde de la inanición, a través de una crisis alimentaria”.