Marcelo Tinelli contó por qué Cristina Kirchner está enojada con él

El conductor estuvo presente en la séptima edición del “America Business Forum”, en donde habló de su carrera y su relación con la vicepresidenta.

El viernes pasado Marcelo Tinelli fue parte del encuentro que reúne a figuras latinoamericanas. Allí el conductor de “Canta conmigo ahora” habló de las imitaciones en “Showmatch” y contó que Cristina Fernández se enojó por una parodia.

“Hemos tenido problemas con el humor político. La actual vicepresidenta de la Nación todavía sigue enojada conmigo por la imitación que le hacía Martín Bossi en su momento. Creo que no habla conmigo porque ella decía que Bossi la imitaba mal, que la hacía con zapatos gigantes y le explicamos que, bueno, es un varón y calza 45”, argumentó.

En el encuentro, además, Tinelli afirmó que su interés por la participación de las figuras políticas era para “hacer rating”: “No buscábamos otra cosa. Creo que ellos buscaban mayor visibilidad para sus campañas políticas”.

Respecto a la actualidad política lamentó que exista “la grieta”: “Sin querer, caímos todos. Parece ser que si no te definís a estar de un lado o del otro, no formás parte del país. El gran problema que tiene la Argentina es justamente haber caído en esa grieta y que no podamos tener cinco o seis puntos donde nos pongamos de acuerdo”.