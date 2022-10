Dólar Qatar: el enojo de Jorge Rial

El periodista, Jorge Rial, criticó duramente la medida que encarece los viajes al exterior y compra de bienes de lujo.

Lo que inició como un rumor finalmente fue implementado por el gobierno a cargo de Alberto Fernández y todos aquellos gastos mensuales de más de 300 dólares serán gravados con un 25% extra de impuestos que se suman a los ya implementados sobre la moneda extranjera.

El conductor de “Argenzuela” utilizó su cuenta de Twitter para criticar duramente la medida conocida popularmente cómo “dolar qatar”.

“Ninguna Aerolínea te acepta pago en efectivo. Son hijos de hermanos los que toman estas medidas? La respuesta te sorprenderá”, comentó inicialmente sobre una noticia acerca de esta resolución.

Y luego agregó: “Espero no ver ningún funcionario en el mundial de Quatar. Ninguno. Con la de ellos no llegan. Con la nuestra no deben”. De esta manera Rial se sumó a la ola de críticas que recibió el Gobierno en el día de ayer.