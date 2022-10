Horacio Rodríguez Larreta confirmó su relación con Milagros Maylin

Horacio Rodríguez Larreta confirmó esta noche su relación con la funcionaria Milagros Maylin, quien se desempeña como secretaria de Bienestar Integral de la ciudad de Buenos Aires.

“Me enamoré y estoy muy feliz”, expresó el jefe de Gobierno porteño en una entrevista exclusiva que brindó al periodista Luis Novaresio en el canal LN+.

“Siento que me descontractura, me desestructura. Viste que hay veces que soy un poco rígido, duro. Siento que ella me ablanda, siento que ella me hace bien”, agregó el referente de Juntos por el Cambio que habló sobre el tema por primera vez.

“Yo creo en la naturalidad. Ni sobreexponer ni tampoco sobreactuar el secreto. Uno hace una vida natural, camino por la calle y parte de esa vida normal es compartirla con alguien, agregó.

Maylin tiene 36 años y es Licenciada en Comunicación Social (Universidad Austral), además de Magister en Administración de Empresas. Según precisa en su perfil oficial en LinkedIn, es funcionaria del gobierno porteño desde hace casi tres años, periodo en el que además de su actual cargo supo llevar las riendas en el área “Coordinación Estratégica Covid GBA”.

“Milagros es super comprometida con su trabajo, muy inteligente, muy apasionada, tiene una gran energía positiva, trasmite buena onda. Es muy sensible y muy familiera”, detalló Larreta durante la entrevista que le brindó a Novaresio.