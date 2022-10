Fallece famoso actor de Harry Potter

El actor de origen escocés Robbie Coltrane, quien interpretó a Hagrid en las películas de Harry Potter, falleció a los 72 años, informó el viernes el medio británico PA, que citó a su agente.

Coltrane también participó de varias películas y series de TV, donde se destacó interpretando a Valentin Dmitrovich Zukovsky en las películas protagonizadas por Pierce Brosnan: James Bond GoldenEye, de 1995; y The World Is Not Enough, de 1999.

