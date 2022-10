Mauricio Macri: “Juliana no quiere sea candidato”

El ex mandatario, Mauricio Macri, brindó una entrevista con La Nación+ en donde habló sobre el quiebre que plantea Facundo Manes, el rol de Horacio Rodríguez Larreta y su posible futuro en la política.

Luego de ser intervenido por una afección urológica, Macri regresó al ruedo político. Una de las consultas versó sobre el dirigente radical Facundo Manes y sus críticas declaraciones, y sin nombrarlo directamente opinó.

“Estoy acá para defender ideas, valores para que nuestros jóvenes no se vayan y le recomiendo a nuestros dirigentes que utilicen el tiempo de la comunicación para hablar de sus ideas, no para hablar con los que compiten. Les aseguro que no sacan un solo voto. Cada vez que agreden a alguien de la coalición pierden votos”, expresó.

La hechicera no quiere

Por supuesto también fue consultado sobre una posible interna con Rodríguez Larreta y fue ahí cuando confesó que su esposa, Juliana Awada no quiere se presente como candidato a presidente el venidero 2023.

“Juliana no quiere que sea candidato, la hechicera no quiere”, en tanto que sobre el Jefe de Gobierno porteño dijo: “Quiero ayudarlo para que pueda expresar sus ideas”.

Asimismo mostró cierta reticencia para incorporar a Javier Milei a su espacio político. “Milei va en su camino. Es respetable su camino, él construye su identidad. Creo en las ideas y en la libertad, el tiene su estilo y yo el mío”.