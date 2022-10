Le negaron un alquiler por su condición de ciega, Carlos Rottemberg la contrató y hoy debuta en calle Corrientes

Eliana Manzo, la actriz y bailarina que se viralizó al contar que fue discriminada por ser no vidente, hoy cumple su sueño de la mano del empresario teatral, quién se conmovió con su historia.

“El 31 de agosto nosotros íbamos a firmar el contrato de la casa nueva, y el 30 nos avisan desde la inmobiliaria que el dueño no me quería alquilar porque no veo. Fue un baldazo de agua fría, fue desesperante”, señala la actriz y bailarina, que hace un mes y medio atrás se volvió viral en redes sociales, luego de grabar un video contando un dramático episodio de discriminación que le tocó vivir, cuando la rechazaron como inquilina por ser no vidente.

Afortunadamente, esta insólita situación llegó a un buen destino: fue el empresario teatral Carlos Rottemberg quien se conmovió con esta historia y contrató a Eliana para trabajar en la legendaria obra de teatro, que lleva más de 50 años en cartel:

“La lección de anatomía”, La pieza reestrenó el pasado miércoles 12 de octubre en el teatro Multitabaris, ubicado en calle corrientes.

“Cuando deseas algo desde lo profundo del alma… se cumple!!! Gracias @multiteatro Gracias Carlos Rottemberg”, celebró en su Instagram Manzo.