Acusan a participante de “Gran Hermano” por acoso y amenazas

Tras el debut del programa de Telefé en la noche del lunes, uno de los “hermanitos” fue denunciado por redes sociales.

Con picos de 23 puntos de rating, ayer fue la primera edición de la esperada vuelta de “Gran Hermano”, con la conducción de Santiago Del Moro.

Uno de los primeros participantes que ingresó a “la casa más famosa del país” fue Walter Santiago, de 60 años, conocido como El Alfa, quien recibió por Twitter una denuncia de la usuaria @maripi_97, la que sostuvo que era un “psicópata”.

“Me acosó un par de años y hasta llamaba a gente cercana y familia. Los audios de terror. Aclaro jamás le di la oportunidad de que pase algo conmigo. Era una niña en el 2017. Tengo pruebas. Asco que le den entidad a gente que no está bien”, escribió.

Y la usuaria agregó: “Las amenazas que me hacía. Que me iba hacer bloquear la visa de EEUU y que lo estafé. Cuando me hizo un regalo y nunca le di bola. No se dan una idea el acoso que viví. Incluso el año pasado le mandaba mensajes a gente que sabía que estaba conmigo en Miami. Ridículo!”.

En otro tuit, comentó: “Posta lo que publiqué lo hago por que creo que todos estos programas que tienen que convivir con personas desconocidas, deberían pasar por una pericia tanto psicológica como psiquiatra, para prevenir cualquier cosa. Lo que yo haga de mi vida o lo que fuera, eso no importa”.

Y para finalizar, la tuitera, escribió: “Como ven, me escribió y no tuve rencor con el después de unos años, incluso dice que él me regala unas cosas que dice que le robé, lo qué pasa es que jamás le di la oportunidad de que pasara algo. Sin embargo después de esto seguía acosando a mi, y personas cercanas”.

A la hora de presentarse “Alfa” se describió como “líder, calentón y muy rencoroso. Tengo buena memoria y nunca me olvido de nada. Nunca tuve jefes. Nunca tuve horarios. Nunca nadie me mandó ni me dijo que tengo que hacer, y en la casa tampoco nadie me va a decir lo que tengo que hacer”.