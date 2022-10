Wanda Nara contra participante de Gran Hermano: “¿Cómo se le puede permitir entrar a la casa?”

Con la conducción de Santiago del Moro, este lunes se emitió el primer programa de Gran Hermano, en el que se presentaron a todos los participantes e hicieron su gran entrada a la casa más famosa del mundo.

Junto a Robertito Funes Ugarte, Wanda Nara fue la encargada de acompañar a los “hermanitos” hasta la puerta de la casa. Sien embargo en las últimas horas, la mediática apuntó duramente contra Martina, una de las tantas jóvenes que ingresó este lunes.

“Acaba de entrar Martina a GH diciendo que ¡le da asquito la bisexualidad y que ser gay debería ser analizado’. CÓMO se le puede permitir entrar a la casa a una persona que diga semejantes comentarios homofóbicos”, sostuvo Wanda en una historia de Instagram.

Y agregó: “Sin embargo, GH es la vida misma. Y lamentablemente y desafortunadamente convivimos a diario con este tipo de comentarios o pensamientos errados. Gracias @telefe por no editar y dejarnos utilizar este tipo de declaraciones horribles para hablar con nuestros hijos. Tapar o editar no significa que en la sociedad no exista la discriminación”.

Por último, le envió un claro mensaje a Martina: “Y en cuanto a esta chica es la vida misma que te cruzará con un amigo o un hijo bisexual y entenderás todo de la vida y lo desafortunado del comentario y pensamiento”.