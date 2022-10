El incómodo “consejo” de Joe Biden a una adolescente durante un acto

Desde la campaña electoral que lo llevó a la presidencia de Estados Unidos hasta la actualidad, Joe Biden ha protagonizado varias escenas que han despertado todo tipo de comentarios en redes sociales.

La última de ellas tuvo lugar este sábado en un acto en la ciudad Irvine, en California, donde el demócrata promocionaba las políticas y los planes de su administración para reducir la inflación.

President Joe Biden grabs a young girl by the shoulder and tells her “no serious guys till your 30” as she looks back appearing uncomfortable, secret service appears to try to stop me from filming it after Biden spoke @ Irvine Valley Community College | @TPUSA @FrontlinesShow pic.twitter.com/BemRybWdBI