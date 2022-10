Gran Hermano: Robertito Funes Ugarte inmerso en escándalo con una colega

El periodista, Roberto Funes Ugarte, estalló contra una colega de diario La Nación por una observación que esta hizo sobre la química entre él y Wanda Nara en su participación en el inicio de Gran Hermano 2022.

Milagros Amondaray redactó una crónica sobre el programa inicial del reality en donde además de narrar los principales momentos del ciclo, advirtió que a su parecer no existía una química entre la dupla Nara-Funes Ugarte.

Al enterarse sobre la existencia de esta nota, Robertito se contactó vía redes sociales con la periodista a la que le recriminó no haberlo llamado para chequear si realmente había química entre él y la mediática Wanda Nara.

El problema radicó en las críticas que Ugarte le realizó a la joven periodista, a la que tildó de “misógina, mala leche y amateur”.

“Después de escribir un artículo de opinión totalmente inofensivo sobre Gran Hermano en el que dije que no sentía química entre Wanda Nara y Roberto Funes Ugarte (una apreciación sobre lo que vi) el periodista en cuestión me amenazó por Instagram y me escribió todo esto”, comentó Amondaray en su cuenta de Twitter y expuso el mensaje recibido.

Cuando el mensaje de la periodista se volvió viral en las redes, Funes Ugarte volvió a mensajearla. “Típico, ahora te haces la víctima después de destrabarme públicamente”.

ROBERTITO HABLÓ SOBRE WANDA NARA

Entrevistado para el ciclo radial “Por si las moscas” el conductor habló de su compañera. “Cuando vamos a hacer Gran Hermano no me imaginé que iba a tener tanta repercusión ¡y encima con Wanda! La conocí la semana pasada, más allá de lo que uno conoce públicamente de ella, me encontré con una mujer con mucha personalidad, muy macanuda”.

Y luego se metió de lleno en la polémica con Amondaray. “Leí las críticas… hubo una específica que decía que no hubo química, feeling entre Wanda y yo y es mentira. Con Wanda hubo onda de entrada. Me molestó. Ella es ocurrente, es graciosa. Yo estuve con una mujer que me pareció muy divertida. La pasamos genial. No te pretendía más que hacer la recepción. La gente está acostumbrada en que todo pasado fue mejor, y el ahora es el ahora, el momento. Me molestan los periodistas que no te llaman para ver qué onda”