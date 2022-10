La muerte que golpea María Laura Santillán: “No puedo ni moverme del dolor”

María Laura Santillán atraviesa un triste momento personal. La famosa periodista compartió un desgarrador posteo en sus redes sociales y dio a conocer el dolor que atraviesa por la muerte de su perro Simón: “No sé que voy a hacer sin vos”, destacó la comunicadora con mucha angustia.

En los últimos días, Santillán perdió a su mascota, quien la acompañó durante muchos años y con quien mantenía un vínculo muy especial: “Simón. No sé que voy a hacer sin vos. No puedo ni moverme del dolor. No puedo soltarte”, expresó la exconductora de El Trece en su posteo, que acompañó con una foto de su querido can.

“Simon. No sé que voy a hacer sin vos. No puedo ni moverme del dolor. No puedo soltarte. Sos quien está atento a mi llegada, el que me espera, el que sabe qué necesito, cómo acompañarme o cómo distraerme. El que me pide, me reclama, me insiste. El que quiere salir a toda hora, el que pide mimos a toda hora. El que me despierta a la mañana y se acuesta a mis pies cada noche. El que me mira, me sonríe (sí, Simón sonríe), y me apoya su pata y su hocico.”, público muy afectada Santillán.

“Tenés la llave de mi corazón Simon y te la llevás con vos. Estoy perdida desde ayer a la tarde, sin entender porqué la vida se termina. Porqué mierda se termina y no estás más acá.”, reveló.