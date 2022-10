El líder de Revolución Federal nunca hizo los muebles pagados por el Grupo Caputo

Nilo Medina es abogado defensor de Jonathan Morel, el referente de Revolución Federal detenido este jueves por amenazas a varios dirigentes.

Una de las líneas que investiga la Justicia es la ex financiación de la organización. Morel recibió transferencias por más de ocho millones de pesos de Caputo Hermanos S.A., la compañía de la familia de Luis “Toto” Caputo, el exministro de Finanzas de Mauricio Macri.

Morel admitió haber recibido una parte de ese dinero por trabajos de carpintería para emprendimientos en Neuquén. La justicia descubrió después que eran más pagos. Ayer allanó la sede porteña de la empresa y dos fideicomisos.

En diálogo con las medios el abogado de Morel confirma la recepción del dinero, no logra explicar cómo llegaron hasta la carpintería localizada en Boulogne, pero admite que el violento joven de ultraderecha no hizo el trabajo: lo tercerizó “porque no tenía capacidad de hacerlo”:

–-¿Jonathan Morel fabricó y entregó los muebles?.

–El negocio lo hizo la carpintería de Morel. Pero es un negocio tercerizado porque no tenía capacidad para hacerlo. Era amoblamiento para habitaciones, como mesas de luz y armarios.

–Si no tenía capacidad, ¿cómo y por qué lo contacta la gente de Caputo Hermanos?

–No sé. El contacto debe haber sido a través de Rossana Caputo.

–¿Pero se conocían? ¿De dónde viene el contacto?

–No sé.

–¿Y cómo es que contratan una carpintería en Boulogne para fabricar muebles para Neuquén?

–Quizá para abaratar. Los montos no son nada para Caputo Hermanos. Tal vez se hizo por internet, porque la carpintería publicaba en internet.

–¿Caputo Hermanos busca una carpintería por internet?

–Quizás por esa razón de costos.

–¿Quién hizo los muebles? O sea, ¿a quién le tercerizaron el trabajo?

–No lo sé.

Fin de las explicaciones.