Apple busca mantenerse liderando en el mercado de los celulares

A poco más de un mes del lanzamiento del iPhone 14 y el iPhone PRO 14, Apple continúa en la búsqueda de mantenerse liderando el mercado de móviles. La competencia con Samsung no tiene tregua y se van repartiendo el primer puesto y espera con estas nuevas creaciones retomar el lugar que la empresa surcoreana le arrebató a comienzos de 2022.

El contexto mundial producido por la Guerra en Ucrania y todos los ajustes económicos que ha desarrollado este conflicto y el de la pandemia por COVID, han sido un efecto contrario para las diferentes empresas, entre ellas la de celulares. A raíz de estas dificultades, la empresa emplazada en Silicon Valley, busca con distintas gamas de celulares Apple poder llegarle a mayor cantidad de usuarios.

Este último no es un detalle menor en la disputa por el primer lugar, ya que Samsung cuenta con una buena cantidad de móviles de gama baja y media, a los que mejoró últimamente logrando una importante diferencia con los diferentes iPhones. El celular Apple cuenta con una importante fidelidad de sus seguidores, ya que generalmente quienes se inclinan por estos están acostumbrados al sistema operativo iOS, que se actualiza constantemente, siendo esto una de las ventajas por sobre con Android, el sistema que utiliza Samsung.

La lucha por el liderazgo de los Smartphone es una competencia mano a mano entre Apple y Samsung, ya que a pesar de la irrupción contundente con la que ingresó al mercado Xiaomi, quien ocupa el tercer lugar en consideración, continúa ubicándose aun bastante lejos de la insignia estadounidense y de la surcoreana.

La firma china ha logrado colarse dentro del podio de la industria de los teléfonos móviles con una estrategia apuntada a los sectores con menos ingresos, ofreciéndoles un gran abanico de productos tanto de gama baja y media. Esta es una de las nuevas estrategias en los celulares Apple que con los modelos SE busca tener móviles de gamas inferiores para poder llegarle a aquellos fanáticos de la marca, pero que se les hace realmente inaccesible poder adquirir los nuevos modelos de gama alta que lanzó la marca.

Esta estrategia llevada a cabo por Apple le aporta una oportunidad a aquellos que esperaban encontrar ofertas de celulares de la tienda iPhone para comprar un móvil de la calidad que tiene acostumbrados a usuario Apple. De a poco los celulares de una gama inferior han comenzado a darle réditos por eso el iPhone SE cuarta generación llegará hasta con diferente diseño, tomando el que dejó en el camino a los iPhones XR.

El iPhone 14, el nuevo gran exponente de Apple

Las grandes empresas de celulares móviles buscan poder crear el celular con mayores prestaciones para sus usuarios, desde una buena cámara, numerosas utilidades, baterías con gran capacidad de uso, por nombrar solo algunos de los aspectos en los que se pone la mira en la industria de los Smartphone. Apple busca superarse año a año para lograr mantenerse en la cima de dicha industria, por lo que no descansa en búsqueda de mejoras considerables para mantener productos de elite.

Apple ha invertido en buenas cámaras fotográficas para los celulares iPhone, siendo este uno de los aspectos más importantes en cuanto a la competencia librada con Samsung, su acérrimo rival que siempre se ha destacado sobre esta faceta. Recordemos que el celular iPhone comenzó en 2007 como una actualización del IPod, llevando aquellos conocimientos que habían sido adquiridos en la asociación con Motorola, con quien había desarrollado en conjunto el ROKR E1, que era el primero en poder usar iTunes.

Desde aquel entonces no ha sido más que una carrera frenética frente al desarrollo, llegando 15 años después del lanzamiento del iPhone 1, a la nueva versión de la última colección que tienen cuatro modelos, con sus diferentes memorias internas, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Prooy el iPhone 14 Pro Max. Para este modelo, Apple le agregó a los Pro y Pro Max una cámara principal de hasta 48 mega píxeles, y en el caso del Plus y el Pro Max lo que hizo la insignia norteamericana fue retomar los celulares móviles de gran tamaño, otra de las características con las que contaba anteriormente, y que tenía una buena cantidad de adeptos.

Otro de los cambios notorios que realizó la marca en los nuevos modelos de la variante Pro y Pro Max, escuchando el reclamo de miles de sus usuarios, es la desaparición del Notch, esa especie de sócalo negra que tapaba la pantalla donde se encontraba el orificio del auricular principal, pero que en las versiones estándar todavía sigue presente. Dentro de las mejoras también se pueden destacar las mejoras en las baterías, uno de los grandes problemas con los que cuentan los teléfonos inteligentes que debido a su cantidad innumerables de aplicaciones y procesos generan más de un dolor de cabeza para sus usuarios.

Las mejoras principales se ven en las variantes más Premium que presentó la marca, pero sin embargo Apple continúa desarrollando diferentes actualizaciones en toda la estructura para brindar el mejor servicio y la calidad que pregona la insignia.

Una actualización que generó más de una molestia policial

Con el afán de ofrecer novedades, la marca lesinsertó a los nuevos modelos unos sensores que detectan eventuales accidentes de tránsito y que al cabo de 10 segundos si el usuario no da respuesta, automáticamente se llama a los agentes policiales para avisar del siniestro. Sin embargo no siempre el teléfono activa de manera correcta esta alarma y el 911 ha llamado varios avisos erróneos.

Esto se debe a que los sensores miden ciertos parámetros y las montañas rusas sobrepasan estos niveles activando las llamadas de emergencias, pero sin ningún problema por reportar. En principio la solución será dejarle el celular a alguien más si es que el usuario se sube a una montaña rusa, mientras que desde la empresa ya tomaron cartas en el asunto y continúan realizando mejoras para no seguir molestando el trabajo de los policías.