Mauricio Macri: “Ningún progre nos puede correr”

El líder del PRO, Mauricio Macri, presentó ayer en la Rural su segundo libro titulado “Para qué” y durante el acto de presentación entrevistado por Pablo Avelutto quien fuera secretario de cultura de su gestión, juzgó al gobierno nacional.

Con la presencia de Horacio Rodríguez Larreta, Guillermo Dietrich, Patricia Bullrich, Hernán Lombardi, Gabriela Michetti, Eugenia Vidal y Miguel Ángel Pichetto en las primeras filas, el ex mandatario brindó definiciones dignas de un candidato presidencial aunque afirma no tener tomada la decisión de presentarse.

nosotros no somos una alternativa, somos el cambio

Consideró que 2023 no va a tener nada que ver con 2015, al no existir una apertura al mundo como había en 2015, “el populismo es una amenaza global”, advirtió, y recalcó que “si este país perdió su rumbo es porque alguien nos convenció de que competir es malo”.

En el mismo sentido remarcó que el gobierno de Alberto Fernández “nos está dejando una bomba de tiempo” y tal como prometía en 2015 repitió “nosotros no somos una alternativa, somos el cambio o no somos nada”.

Cuando tuvo que hablar sobre el final de su mandato respondió que no supieron cumplir con las expectativas aunque culpó a la campaña planteada por la oposición. “Yo no le eché la culpa a la gente, dije lo que iba a pasar y lamentablemente tuve razón. Eso explica por qué los que venden espejitos de colores tienen más éxito”.

El evento no culminó sin un llamado a todos los referentes de Juntos por el Cambio para mantener la unidad y aseveró que “ningún progre nos puede correr. Ese discurso progre cínico no me lo banco más”.