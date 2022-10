Ricardo Gil Lavedra cuestionó un detalle clave de Argentina 1985: “Es imperdonable”

Ricardo Gil Lavedra cuestionó en duros términos Argentina 1985, la película que describe el Juicio a las Juntas en el que el actual presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal se desempeñó como magistrado.

Entrevistado en El diario de Leuco (LN+), el exministro de Justicia de Fernando de la Rúa dio sus impresiones sobre la película dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani en los roles de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, respectivamente.

“La vi dos veces, la primera en una función privada a la cual asistimos los cuatro jueces que sobrevivimos y luego acompañé a mi mujer a verla a un cine de Pilar”, reconoció. Y agregó: “Tengo una opinión más benigna. Se trata de una película comercial, con la liviandad que esto supone. Está edulcorada políticamente, bien actuada y realizada”. Sin embargo, planteó numerosos reparos respecto al filme que llegó con gran éxito a las salas de cine y a la plataforma Prime Video, de Amazon.

“Comparto muchas de las críticas -sostuvo-. Hay omisiones, algunas raras, otras inconcebibles. Por ejemplo, en la placa final, cuando ponen las leyes de la impunidad y descartan los indultos. Es imperdonable, ante el mínimo rigor profesional que puede tener una placa que se pone al final”.

En este contexto, reveló que los integrantes del tribunal que juzgó a las juntas no fueron consultados de cara a la redacción del guión: “Incluso, cuando fuimos a la premiere, el director no habló con nosotros y apenas [lo hizo] brevemente Darín. Si hubieran abrevado mejor en las fuentes históricas, el producto hubiera sido mejor, pero me parece que buscaban hacer un producto comercial”.

A pesar de sus críticas, reconoció que “es sano que se haya abierto esa discusión sobre este episodio que fue fundacional para nuestra democracia” y resumió: “Es un producto liviano, está hecha para agradar. Ojalá gane el Oscar”.