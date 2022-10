Florencia Arietto sacada contra Diego Brancatelli: “Me compro lo que se me canta”

Desde los tiempos del primer peronismo, uno de los “deportes” preferidos del gorilismo vernáculo, siempre fue el cuestionamiento del nivel de indumentaria y accesorios utilizados por los dirigentes populares para vestirse.

Desde los vestidos de Eva Duarte de Perón a las carteras de Cristina Fernández de Kirchner, este recurso recurrentemente fue utilizado por la derecha como una herramienta de deslegitimación a aquellos que luchan por un mejor nivel de vida para los más necesitados.

Sin embargo cuando son ellos los juzgados, esto parece generarles ninguna gracia.

Algo así sucedió cuando el panelista Diego Brancatelli cuestionó a la dirigente del PRO Florencia Arietto, por utilizar un exclusivo vestido Louis Vuitton para un evento.

Sumale mis zapatos que eran Ferragamo. No tengo nada que ocultar. Trabajo en la actividad privada y me compro lo que se me canta. Pago impuestos y sueldos. https://t.co/GjyzWTJ9r0 October 26, 2022

“Como te gusta estar en los detalles de lo que usa la gente…Acá la tenés a @florenciarietto con un vestidito de 4 Lucas verdes (salvo que sea imitación)”, público Brancatelli en la red social del pajarito arrobando al periodista Claudio Savoia.

La respuesta de la referente macrista no tardó en llegar: “Sumale mis zapatos que eran Ferragamo. No tengo nada que ocultar. Trabajo en la actividad privada y me compro lo que se me canta. Pago impuestos y sueldos.”, disparó Arietto.