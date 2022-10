Lali Espósito debió suspender sus show por un problema de salud

La cantante, que está recorriendo el país con su “Disciplina Tour”, tuvo que cancelar las presentaciones de los próximos días en Trelew y Neuquén.

Lali Espósito no para de dar recitales recorriendo todo el país. Pero en las últimas horas preocupó la cancelación de dos de sus presenciaciones en el sur.

La intérprete compartió en sus redes sociales un extenso mensaje detallando qué fue lo que la obligó a la suspención de sus shows: “Amigos de Neuquén y Trelew pasamos los shows de esta semana a 6/11 (Neuquén) 8/11 (Trelew) porque tengo un cuadro muy heavy de tos y fiebre, que me imposibilita de hacer el show power que es el Disciplina Tour, de 2 horas ! Quiero darles lo mejor…”.

Lali, además, explicó que los tickets son válidos para la reprogramación: “Por supuesto que las entradas que ya tienen son válidas para las nuevas fechas y, en caso de reembolso, todo ok! Me pone re triste esto! Pero vengo tapando y arrastrando esto hace mucho rato y los médicos me piden parar… Por mi salud y por ustedes que merecen lo mejor”.