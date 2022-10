“A mí no me grités, a mí no me faltés el respeto” el duro cruce entre Cecilia Moreau y un diputado de Juntos por el Cambio

La maratónica sesión en Diputados en la que se aprobó en general el presupuesto 2023 fue ganando en tensión después de casi 20 horas de cruces y chicanas. La presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, fue la protagonista de uno de los momentos de mayor tensión cuando cruzó al diputado radical de Juntos por el Cambio Mario Barletta.

“A mí no me grités, a mí no me grités, a mi no me faltés el respeto”, lanzó Moreau ante la sorpresa de Miguel Bazze, el también diputado radical al que le había dado la palabra.

El enojo de Moreau era contra Barletta pero los gritos del dirigente santafesino no se llegaron a escuchar en la transmisión oficial. Todo ocurrió en medio de un acalorado debate en el que el oficialismo y la oposición no se ponían de acuerdo en un artículo que buscaba ponerle un piso al financiamiento de la Educación en el presupuesto.

“Dejalo, Cecilia, dejalo”, le gritó otro diputado a Moreau pidiéndole que no participe del ida y vuelta con el diputado santafesino.

“A mí no me grités, a mí no me faltés el respeto” el duro cruce entre Cecilia Moreau y un diputado de Juntos por el Cambio pic.twitter.com/Ho9hvsvogv October 27, 2022

“Ah, no, yo creí que se refería a mi”, dijo Bazze, sorprendido, mientras intentaba exponer.

Moreau había cuestionado que “si los presidentes de bloque no son capaces de ordenar una lista de oradores difícilmente vamos a ordenar un país”.