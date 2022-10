Jorge Rial comunicó una drástica decisión en C5N: “Decidí bajarme”

Jorge Rial contó que tenía un importante proyecto por delante peor que decidió bajarse. Se trata de la cobertura del Mundial Qatar 2022 para la señal de noticias C5N.

“¿Ustedes tienen conciencia a donde van? Yo tenía todo cerrado para ir a Qatar hace un año y bajé todo porque me empecé a involucrar en la historia”, planteó el periodista.

Rial pasó a informar que hay argentinos detenidos en Qatar por presunto almacenamiento y venta de alcohol, reventa de tickets y alquiler de casas fuera del reglamento. De hecho, entrevistó a la hermana de uno de ellos.

“Nació mal parido producto de las coimas y los sobornos que terminaron bajando a Joseph Blatter y compañía de la FIFA, y hay dos argentinos que estuvieron presos por esto. Nació de la corrupción”, lanzó el conductor en relación al controvertido evento deportivo.

Allí comenzó a intercambiar palabras con los panelistas Diego Brancatelli, Damián Rojo, Paulo Kablan y Mauro Federico y en el cierre del tema, explicó por qué no estará en el Mundial, evento que tenía confirmada su cobertura desde hace un año.

“Decidí bajarme. Porque si yo tengo que ir a otra cultura me tengo que adaptar a la otra cultura, pero como no me gusta no voy y punto.”, explicó.

“Prefiero irme a otro lado y seguir el mundial en otro lado. Ahí no se jode”, finalizó.