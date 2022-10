Video: López Murphy se quebró al aire al hablar del duro momento personal que está atravesando

Entrevistado por el periodista Luis Novaresio en el canal de noticias LN+, el legislador nacional de Juntos por el Cambio, Ricardo López Murphy, reconoció que le costó mucho tomar la decisión de participar del debate por el Presupuesto en el Congreso en virtud de una situación familiar muy delicada.

Al analizar la actitud de Javier Milei, cuya ausencia fue clave a la hora de que el oficialismo impusiera un nuevo impuesto a los pasajes de aviones, el ex ministro de Economía de La Alianza desarrolló: “Como está nuestro Parlamento, están muy parejas las votaciones y yo por problemas personales he tenido muchas dificultades, pero he puesto por delante poder concurrir a las votaciones, pero voy abstenerme de cualquier comentario crítico porque trato que seamos una esponja y no un herizo”.

“¿Son problemas personales superados?”, interrogó Novaresio.

“Una parte muy delicada de eso y muy dolorosa, sí. Otra parte, no. Fue la única vez que he sentido a lo largo de mi vida, y lo digo con gran dolor, un gran conflicto entre mis obligaciones cívicas y mis afectos. Me ha costado mucho, mucho, cumplir con mi deber; lo he hecho, pero me ha costado”, respondió López Murphy.

[POLÍTICA] El duro testimonio de López Murphy con @luisnovaresio por un drama familiar: "Me ha costado mucho". 😢 (vía @lanacionmas) pic.twitter.com/AED89RNwbL October 27, 2022

Ante las repreguntas, el ex candidato a Presidente en 2003 contestó notablemente afectado: “Tengo un familiar enfermo, en términos muy delicados, y obligué al resto de mi familia a un esfuerzo supremo para sustitur lo que debió haber sido mi rol”.

Fuentes cercanas al diputado nacional explicaron -y autorizaron a publicar- que la hija de López Murphy es la familiar que atraviesa un momento complejo.