La increíble excusa de Margarita Stolbizer: “Corría riesgo de caerme sobre la banca”

La histórica dirigente política Margarita Stolbizer, se refirió este jueves a su ausencia a la hora de votar el Presupuesto 2023 el miércoles por la madrugada.

“Corría el riesgo de que me cayera dormida sobre la banca”, se justificó la diputada a quien se le achaca dese la oposición que por su ausencia, el Frente de Todos consiguió aprobar un nuevo impuesto que se cobrará a quienes compren un pasaje de avión.

“No fuimos (Javier) Milei y yo solos. No me gusta esto, pero fuimos unos cuantos más los que faltamos”, se atajó Stolbizer, quien ocupa una banca por la provincia de Buenos Aires en el interbloque de Juntos por el Cambio. Stolbizer consideró que si la aprobación del nuevo impuesto hubiese dependido solamente de su presencia, habría optado por permanecer en el recinto para rechazarlo. “Si me quedaba tal vez el voto era empatado y desempataba la presidenta, por lo cual el resultado era lo mismo”, evaluó.

Para la diputada, su ausencia se debió a “simplemente una cuestión humana”. “Yo corría el riesgo de que me quedara ahí y cayera dormida sobre la banca”, se sinceró.

La diputada por Buenos Aires argumentó con una suposición contrafáctica: “Al día siguiente iba a estar en todas las críticas por haberme quedado dormida”. “Podría haber apretado mal la tecla”, se defendió.

“Hay una cosa inhumana que es sesionar durante 24 horas seguidas. No se puede hacer, no es sano esto”,se quejó, en tanto que reconoció que retirarse fue “un error”. «Lo reconozco y me hago cargo del error”, admitió.

“No voy a andar inventando una cosa, ni permitir que se especule con ninguna otra cosa que no sea lo que yo he planteado que es que realmente estaba exhausta, me levanté y me fui”, insistió y reiteró que de haber sabido que los números estaban “tan ajustados” no se hubiese retirado.