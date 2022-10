El mensaje de Milagros Maylin a Horacio Rodríguez Larreta: “Yo también me …”

Por primera vez, y a través de la red social Instagram, la secretaria la secretaria de Bienestar y Tercera Edad de la Ciudad, Milagros Maylin, publicó un mensaje sobre su relación con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Lo hizo con motivo del cumpleaños del candidato a presidente de Juntos por el Cambio, que hace algunas semanas ya había blanqueado su vínculo con la funcionaria de su administración.

“De tu corazón noble. De tu convicción y compromiso inquebrantables con lo que hacés. Porque cuando la vida se pone difícil, siempre aparece tu ‘Va a estar todo bien’. Y con determinación no parás hasta que así sea. Por hacerme reír. Por compartirme tu templanza infinita y tu respeto por quienes piensan diferente. Por jugar al burako conmigo un sábado a las 2 am. Por alentarme todos los días para que mis miedos nunca sean más grandes que mis sueños. Por tu sencillez. Por esto y por mucho más, yo también me enamoré. Te admiro, tanto y siempre. Feliz cumple Hache”, dijo Maylin. Y acompañó el post con un corazón de color violeta.

A mediados de octubre, Rodríguez Larreta había blanqueado la relación con Maylin a través de una entrevista televisiva con el canal con LN+. “Me enamoré y estoy muy feliz”, expresó entonces el jefe de Gobierno porteño.

Lo En esa oportunidad, explicó los motivos exactos por los que la había elegido: “Siento que me descontractura, me desestructura. Viste que hay veces que soy un poco rígido, duro. Siento que ella me ablanda, siento que ella me hace bien”, agregó el referente de Juntos por el Cambio cuando habló sobre el tema por primera vez.

“Yo creo en la naturalidad. Ni sobreexponer ni tampoco sobreactuar el secreto. Uno hace una vida natural, camino por la calle y parte de esa vida normal es compartirla con alguien, agregó.