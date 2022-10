La AFIP vuelve a la carga contra Susana Giménez

Dos días atrás se conoció que la Justicia falló a favor de Susana Giménez, tras haber sido denunciada penalmente por supuesta evasión agravada en $50 millones.

Sin embargo, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) no quedó conforme con el resultado. Como respuesta, afirmó que apelará el fallo del juez en lo penal económico Diego Amarante.

Este viernes, el ente recaudador informó que solicitará ante la Cámara Nacional de Apelaciones en la Penal Económico que revea la decisión del juez de primera instancia.

El letrado había determinado que la actriz no realizó ninguna conducta posible de ser considerada engañosa en “los estrictos términos que reclama la ley”.

“Aún suponiendo que, como plantea el juez, no haya habido ‘ocultamiento patrimonial’, la señora Susana Giménez todavía no presentó las declaraciones juradas. Ante el fisco, todos los y las contribuyentes tienen las mismas obligaciones. Este es un caso que surge de la matriz de riesgo y el control sistémico que posee el organismo, no realizamos fiscalizaciones a dedo. La AFIP actúa en función de las normas que la regulan”, remarcó Carlos Castagneto, titular del organismo.