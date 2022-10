Reprendieron a panelista de Gran Hermano por osar criticar a Mauricio Macri

Durante una nueva edición del programa de Luis Majul en LN+, el panelista de Gran Hermano, Ceferino Reato, fue invitado a la mesa para debatir sobre la actualidad del país.

En este sentido, el periodista intentó hacer una salvedad sobre lo que se hablaba en la mesa y se enfrascó en un debate sobre el salario mínimo: “Lo segundo que quería decir es que el tema es más dramático porque en realidad, la caída salarial no comenzó con Alberto sino comenzó con Macri”.

En ese momento, un panelista intentó contradecirlo y le dijo: “No, comenzó con Cristina”. Parece que a Ceferino no le gustó esta réplica y aseguró: “No, pero pará. No se puede negar. El Macrismo también negó el salario real”.

Posterior a eso, Luis Majul afirmó que no pudo mostrar contenido que trajeron otros panelistas y le dijo a Ceferino: “¿Le podes pedir disculpas a los chicos?”. Reato sorprendido preguntó por qué debería hacerlo y el conductor le manifestó: “Porque nos pasamos con el horario”. “¿Pero qué es esto? ¿Un confesionario? Si quieren no vengo más, muchachos. No hay problemas. Terminamos acá”, afirmó con ironía, pero también molesto el periodista.

Empleados de LN+ se enojaron con el panelista de Gran Hermano Ceferino Reato porque criticó a Mauricio Macri pic.twitter.com/rCzeFz5TSL October 30, 2022

Majul que no quería que la situación se le salga de las manos y al escuchar lo de “confesionario” intentó hacer una broma con Gran Hermano. “Estas nominado. Estas nominado”, le decía al panelista para evitar que el conflicto siga más tenso.

Reato volvió a tomar la palabra y aseguró: “¿Esto es un confesionario o un programa? osea que no puedo hablar y decir lo que va contracorriente. Me parece que te enriquece el programa”.