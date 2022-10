Cositorto desde la cárcel: “Aportamos dinero a las campañas de Milei y Martiniano Molina”

Leonardo Cositorto, CEO de Generación Zoe, lleva seis meses preso por asociación ilícita y estafas reiteradas. Alojado en el pabellón E3 de la cárcel de Bouwer, en la ciudad de Córdoba, el “coach ontológico” rompió el silencio y habló sobre sus vínculos económicos con la política nacional.

“Aportamos dinero a las campañas de Martiniano Molina, de Juntos por el Cambio en la Provincia, y al partido de (Javier) Milei.”, reveló el recluso.

Cositorto fotografiando juntos a distintos dirigentes del PRO en eventos partidarios.

“Fondos para que pudieran moverse. Si ellos lo quieren reconocer o no, a mí me da igual. Los apoyé financieramente porque me pedían una mano.”, explicó.

Consultada sobre la cantidad de dinero aportada Cositorto aclaró: “7 u 8 millones de pesos.”

“A Martiniano lo apoyé porque él no venía del palo de la política, yo lo veía más como un emprendedor dentro de Juntos por el Cambio. Ellos no tenían aparato para fiscalizar en la Provincia, les podían robar las boletas.”, justificó.

“Y los fondos para Milei, porque yo siempre fui de pensamiento liberal. Ahora me parece que Milei es extremista y se va de la línea.”, sostuvo en relación al dirigente de La Libertad Avanza.

“Igual, tené en cuenta que nosotros facturábamos un millón, un millón y medio de dólares al día. Estamos hablando de algo muy chico.”, aclaró el detenido.