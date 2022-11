Siguen los problemas en la oposición: Bullrich contra Larreta

Las aspiraciones presidenciales de Rodríguez Larreta y la apertura de un espacio en la ciudad para la Unión Cívica Radical(UCR), dieron inicio a fuertes internas en Juntos por el Cambio, la presidenta del PRO Patricia Bullrich reclamó al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta que no le mande “soldaditos a hablar”.

En contraposición el jefe comunal afirmó que estaba «harto de las peleas». Días atrás se viralizó una pelea entre Felipe Miguel y la ex ministra de Seguridad.

“Si hay un debate que Larreta discuta conmigo, no que me mande soldaditos a hablar. No tengo ningún problema, todo es válido en la medida en que sea abierto y claro. No quiero más hipocresías, que me digan un cosa públicamente y por atrás me hagan otra” expresó Bullrich en declaraciones a Radio Rivadavia.

“Si yo debato con Horacio Rodríguez Larreta no es lógico que luego aparezcan segundas o terceras líneas, como el chico este que ya no me acuerdo ni el nombre. Son personas que salen a decir cualquier cosa”, agregó.

En relación a la interna de JxC, Bullrich consideró que la elección de los postulantes del espacio opositor para 2023 “tiene que haber reglas parejas para que la cancha no se incline” en favor de un determinado sector y dejó en claro que “no es un tema PRO versus UCR”.

Tras el virtual desafío de Bullrich a debatir, Larreta dijo este martes que la presidenta del PRO “tiene todo el derecho de ser candidata”en 2023, al tiempo que aseguró que está “harto de las peleas” internas en Juntos por el Cambio , aunque consideró que ese espacio “no se va separar”.