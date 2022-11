La insólita justificación del padre que golpeó salvajemente a su hija tenista

En Serbia, un ciudadano chino fue protagonista de una situación muy violenta y que dio la vuelta al mundo.

El protagonista, de nombre WL, golpeó de forma muy salvaje a su hija de 14 años y tuvo que dar explicaciones frente a la Primera fiscalía general de Belgrado.

El poco feliz episodio tuvo espacio en el club Crvena Zvezda, ya que WL es entrenador de tenis y su hija es una de sus pupilas.

En el video que trascendió se puede observar como el hombre abofeteó a su propia hija, quien no pudo contener las lágrimas. Después la arrojó al suelo y continuó agrediéndola con numerosas patadas. Las personas que captaron el momento fueron los responsables de gritarle para que deje de violentar a su hija.

Još jedno brutalno nasilje oca nad ćerkom. Dobio sam informaciju da je u pitanju porodica koja dolazi iz Kine. Podnećemo krivičnu prijavu i protiv ovog monstruma. pic.twitter.com/CrU7g0JcwU — Igor Jurić (@lojzija) October 28, 2022

En su declaración, WL dio sus argumentos acerca de los motivos que lo llevaron a golpear de una manera tan violenta a su hija y manifestó que su intención no era lastimar a la joven, sino que volvería a entrenar. Si bien no negó lo que se ve claramente en el video, tampoco se mostró arrepentido ni sintió que su accionar no haya sido el correcto, dado que se justificó alegando que en su tierra natal es común golpear a los niños que no respetan las jerarquías.

“Creo haber actuado correctamente porque esto en China está permitido”, fueron las palabras del entrenador chino. Sin embargo, el tribunal concluye la prisión preventiva de WL porque considera que existe riesgo de fuga y por los disturbios públicos que ocasiono al ejercer violencia física de la forma que lo hizo.