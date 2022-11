Tristeza en Argentina por el adiós de Joan Manuel Serrat

El cantante Joan Manuel Serrat confirmó que se despide de los escenarios. Lo dijo el miércoles en Buenos Aires, afirmando que su despedida de los escenarios moviliza lo más profundo de sus emociones ya que dejará una de las partes “más divertidas” de su carrera, pero aclaró que seguirá escribiendo y componiendo canciones.

Después de una inactividad forzada por la pandemia de COVID-19, en la que se abocó a la “lectura, a escuchar música y a mirar”, Serrat, de 78 años, decidió retirarse de los escenarios y realizar su última gira llamada “El vicio de cantar, 1965-2022”, en la que se despedirá del público con el que compartió vida y canciones durante más de medio siglo.

“He tomado esta decisión de retirarme del escenario, de dejar lo que puede ser una de las partes más divertidas de mi oficio (…) pero también la que requiere mayor disciplina, la que es más rigurosa. He decidido dejar el escenario, no he decidido dejar de escribir, dejar de componer, dejar de vivir, dejar de amar”, dijo Serrat en una conferencia de prensa en Buenos Aires, donde dará cinco conciertos.

La esperada gira del autor de temas memorables como “Penélope”, “Lucía” y “Aquellas pequeñas cosas” comenzó en abril pasado en el Beacon Theatre de Nueva York y culminará en diciembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona, luego de dar 74 conciertos en 13 países.

“Esta gira está llena de trampas, de emociones, de nostalgias, de un sentimiento tremendo de alejamiento de algo que ha sido mi vida y que me ha hecho muy feliz. Por tanto, llevo cada uno de los conciertos como el único que existe”, contó y agregó entre risas que no extrañará las entrevistas.

Reconocido por sus letras, por su compromiso político y por haber musicalizado a grandes poetas como los españoles José Hernández y Antonio Machado y por versionar obras de artistas latinos como Violeta Parra y Eduardo Galeano, Serrat dijo que su carrera fue mucho más de lo que soñó cuando su padre, un hombre “sencillo, poco hablador y muy sabio”, le regaló de niño su primera guitarra.