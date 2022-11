Ricardo Darín recibió el Premio Astor a la Trayectoria en el Festival de Cine de Mar del Plata

Fue ovacionado de pie en el Auditorium luego de la proyección a sala llena de “Argentina, 1985”.

La tarde del sábado tuvo uno de los momentos más emotivos en la 37 edición del Festival Internacional de Mar del Plata cuando el actor Ricardo Darín fue distinguido con Premio Astor canillita a la Trayectoria.

En el Hall del Teatro Auditorium, el ministro de Cultura, Tristán Bauer, y el vicepresidente en ejercicio de la presidencia del INCAA, Nicolás Battle, recibieron al actor que subió al escenario luego de proyectarse un emotivo video repasando algunos de su trabajos más destacados en el cine: desde “Nueve reinas”, “El hijo de la novia” , “Un cuento chino, “El secreto de sus ojos” y “Relatos salvajes” , entre muchas otras exitosas películas que protagonizó el actor argentino.

En ese momento, las autoridades del Festival, Pablo Conde y Fernando Juan Lima, le entregaron el Premio Astor canillita a la Trayectoria por una carrera intensa, prestigiosa, popular y aplaudida en el mundo entero.

“No me lo esperaba, pero me cae muy bien”, dijo Darín emocionado. “Los abrazos siempre son bien recibidos.” “Es un viaje emocional por cada uno de esos lugares -dijo sobre el reconocimiento a sus trabajos. Son muchas horas de trabajo con infinidad de colegas», agregó.

Además se refirió a “Argentina, 1985” la película de Santiago Mitre que se está proyectando durante el Festival: “Espero que hayan disfrutado esta película, que los haya movilizado, ayudado a reflexionar, viajar un poquito para atrás y ver algunas de las cosas que son importantes para nosotros, los argentinos, que tantas veces nos acostumbramos a pegarnos a nosotros mismos, a menospreciarnos, a no hacer foco en las buenas cosas que tenemos. Creo que nuestra película humildemente, no sé si humildemente, pero sí prudentemente, recuerda un momento muy importante de la Argentina y de los argentinos. No sólo por lo que significa para nosotros sino por lo que significó y significa tratándose de un evento inédito en el mundo”, dijo Darín.

“Tuvimos la suerte de viajar por otros países y recibimos el impacto y la devolución de la gente de otras culturas, de otros idiomas que nos hicieron entender que, a pesar de contar una historia absolutamente local, tiene un alcance enorme. Y por eso la gente del mundo la abraza y la hace propia, porque es muy difícil imaginar que no haya algún lugar dentro de este querido y descuidado planeta, en que no haya comunidades o sociedades que reclamen justicia por algún motivo. En todas partes hay problemas, se cometen injusticias, a veces la justica tarda en llegar. Esto es lo que entendimos y percibimos a partir de nuestros viajes acompañando la a película, con lo que le ha ocurrido a la gente en el mundo con esta historia, que es de ustedes, es nuestra”, comentó el actor.

Tras esas palabras, el público se puso de pie para aplaudir a Ricardo Darín, como tantas veces lo hizo a lo largo de su carrera.