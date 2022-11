Gerardo Morales dijo que en el norte no consiguen trabajadores para la cosecha y apuntó contra los planes sociales

El gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales, apuntó este jueves contra los planes sociales y reclamó “cirugía mayor”, planteando que “no resuelven estructuralmente el problema de la pobreza”.

“Hoy tenemos más del 40% que son informales o no tienen trabajo. Vamos a presentar un plan en los próximos meses porque me siento con los cañeros en mi provincia, con los que tienen que cosechar limón, y me dicen que no consiguen trabajo porque quieren cobrar el bono de $ 45.000 y no ser trabajadores formales”, señaló Morales durante su participación en la Conferencia Industrial que organiza la UIA.

“Hay que terminar con la joda que ha roto la cultura del trabajo y la cultura del esfuerzo, es un tema en el que hay que hacer cirugía mayor”, lanzó con énfasis.

El presidente de la UCR también fue crítico con una mirada centralista de Argentina y dijo que él ve “dos países”.

“Venís a capital y te abruma la mala onda, estamos mal. Hay una mala onda, en un mundo que demanda alimentos, que demanda energía y economía del conocimiento y biotecnología y tiene a Argentina como actor central”, cuestionó Morales.

“Hay otro país en el interior, con otra lógica y otra dinámica”. advirtió que también vive una situación de desequilibrios económicos y dijo que resolver esos problemas también es responsabilidad de todo el país: “Significa parar el proceso migratorio que ha llevado décadas y ha puesto al 40% de ciudadanos del interior en el conurbano, que no da más”.