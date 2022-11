Murió fundador del grupo The Clash

El guitarrista Keith Levene, fundador del grupo británico The Clash, murió debido a un cáncer de hígado en su casa de Norfolk, en Inglaterra, a los 65 años.

El autor y compositor Adam Hammond confirmó el fallecimiento. “Con gran tristeza informo que mi gran amigo y legendario guitarrista de Public Image Limited, Keith Levene, falleció el viernes 11 de noviembre”, escribió Hammond. “No hay duda de que Keith era uno de los guitarristas más innovadores, audaces e influyentes de todos los tiempos”.

Levene nació como Julian Levene en Londres y con 18 años fundó The Clash junto al guitarrista Mick Jones y el bajista Paul Simonon, acompañados por el manager de la banda, Bernard Rhodes, quien pidió al cantaste Joe Strummer unirse al grupo.

Strummer acababa de ver a los Sex Pistols actuar en Nashville Rooms y convenció al resto de que el punk era el estilo con el que debían seguir adelante.

Levene permaneció en los Clash el tiempo suficiente para aparecer en los primeros conciertos y contribuir a las canciones, incluyendo What’s My Name en su álbum de debut de 1977. Sin embargo, se distanció de la dirección cada vez más política de los Clash y alcanzó un mayor éxito con PiL.

Cuando los Sex Pistols se disolvieron en enero de 1978, el cantante John Lydon (antes conocido como Johnny Rotten) y Levene formaron la nueva banda con el bajista John Wardle (conocido como Jah Wobble). “John hizo una sabia elección al contratar a Keith”, dijo Wobble en 2012.

Su primer álbum, Public Image: First Issue, alcanzó el número 22 en 1978 y fue precedido por el clásico single Public Image, que llegó al Top 10. Su segundo álbum, Metal Box, de 1979, se considera un clásico del post-punk. Con varios baterías, la formación llevó al Top 20 nuevas formas inventivas de post-punk, dub, freeform jazz y música clásica.

Levene dijo en 2012: “La gente creía que tenía formación clásica, lo cual era una tontería. Conocía el acorde de mi, y me aventuré en mi menor. Le pusimos la música en bandeja a Lydon. Estaba muy de moda en aquella época y hacía un trabajo realmente bueno”. Tocó el sintetizador en The Flowers Of Romance, de 1981, que fue su último trabajo publicado con PiL, pero volvió a tocar con Wobble en años posteriores.