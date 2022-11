Larreta saludó a su novia por el cumpleaños y su ex lo cruzó: “La esposa aún soy yo”

El cumpleaños Milagros Maylin, la nueva novia del Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, disparó un inesperado cruce con su anterior pareja, la empresaria Bárbara Diez.

Este sábado, Rodríguez Larreta le dedicó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram a “Mili”, como le dicen a su actual novia, y su ex pareja con quien estuvo casado salió a contestarle: “La esposa sigo siendo yo”.

Larreta blanqueó su romance con Maylin hace un mes en una entrevista televisiva. Hacía un tiempo que había formalizado con la funcionaria porteña. El jefe de Gobierno se había separado de Diez en 2020, durante la pandemia de coronavirus.

“¡Feliz cumpleaños @milagros_maylin! La mujer que saca lo mejor de mí cada día, la que me hace reír sin parar. La que, con su corazón enorme, ilumina todo lo que la rodea”, arranca el mensaje de Rodríguez Larreta y luego continúa.

“Generosa, talentosa y siempre dedicada a los demás. Deseo verte cumplir muchos sueños hoy y siempre. Te amo”, le dedicó.

Pero el mensaje no cayó del todo bien en su ex pareja que le dedicó una serie de mensaje. El primero fue tras un comentario de una persona que le escribió a Larreta. “Sin ninguna necesidad por este posteo adolescente cuando todos sabemos que es muy difícil leer para su ex esposa y familia… innecesario. Qué lástima”.