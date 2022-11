¿Cinthia Fernández candidata de Javier Milei?

La bailarina fue tentada por el lider de La Libertad Avanza para ser parte de su espacio político.

Cinthia Fernández quiere volver por su revancha en política. La panelista de Momento D, por eltrece, ya se había presentado en las PASO de 2021. En el programa contó que está conversando con el espacio de Javier Milei, pero que tiene “ganas y miedo”.

La mediática, además, confirmó que ya tuvo tres reuniones: “Soy una cajita de Pandora”, agregó.

“Cuando me presenté saqué 90 mil votos, más los que me chorearon porque no aparecieron las boletas. Iría por la Provincia”, comentó.

Y agregó: “Tengo muchas ganas porque me fue muy bien, porque me gusta muchísimo, porque la causa que sigo defendiendo hasta el día de hoy, que todo el mundo me criticó y ahora todo el mundo es hipócrita”.

Ante la insistencia de sus compañeros de programa, Fernández contó por qué se sentía temerosa: “Tengo miedo porque la pasé mal. Porque en el medio me amenazaron, se me cagaron de risa, por un montón de cosas”, argumentó.

“Yo la votaría”, comentó el periodista Sebastián ‘Pampito’ Perelló. “Porque por lo menos ver una cara de nueva. Amalia Granata con todas las cuestiones que pueden ser criticables… por lo menos valoro que la mina tenga huevos para decir lo que no se animan muchos”.