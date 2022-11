Diego Bracatelli y una dura revelación: “Tengo un problema de salud serio”

Días atrás, el periodista Diego Brancatelli y el influencer Santiago Maratea protagonizaron un tenso cruce en redes sociales.

Todo comenzó con un ida y vuelta en Twitter, donde ambos cruzaron acusaciones sobre la solidaridad y el rol del estado, y donde ninguno escatimó en insultos. El lunes, el periodista volvió a referirse al tema en Argenzuela, programa del que participar en C5N, e hizo una fuerte revelación sobre un problema de salud que padece.

Bracatelli volvió a repasar las palabras que escribió el influencer sobre él y las respondió: “No vivo del estado, él vive de la plata de la gente. Yo me la gano y muy bien. Me está acusando de ladrón, cuestión que tendría que demostrar. Yo tendría que mandarle una carta a documento, que él demuestre que yo robé porque ‘fundiste un supermercado’”.

Luego sus palabras dieron un giro rotundo: “Un día, en la radio, cuando tenga más tiempo, voy a contar por qué mi vida, este año, decidí hacer un montón de cosas”.

“No es porque me fundí, porque si no, no podría ir a Qatar. Tengo un problema de salud, serio. Tengo que dejar de hacer cosas. Estoy obligado. Quiero vivir, quiero vivir más tiempo y me obligaron a dejar actividades”, contó.

En esta misma línea continuó: “Dejé el supermercado, dejé la cervecería, dejé el laburo en Pilar. Dejé un montón de cosas para dedicarme a mis hijos y a mi familia. Y un tarado como este no va a venir a decir ni que robo, ni que me la gano del Estado, ni que fundí un supermercado. Yo ya lo expliqué si después él lee y repite como un loro…”.

Para cerrar, Brancatelli le habló directamente a Santiago Maratea: “Cuando quieras nos sentamos y te cuento también qué problema tengo para que un supermercado ni una cervecería no me haga mala sangre”.

Para rematar y finalizar el tema se refirió al trabajo que tuvo en el Estado y sentenció: “Cuando quiera le enseño que es realmente comprometerse con el prójimo”.