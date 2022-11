Senador Ramos: “El paro del Comité Cívico Potosinista fue un fracaso”

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Santos Ramos indicó este miércoles que el paro convocado por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) fue un fracaso, porque “el pueblo potosino se dio cuenta que existen intereses personales de por medio” en el tema del Censo que defiende el Comité Interinstitucional de Santa Cruz.

“Han hecho un paro (Comcipo) que no fue contundente, no ha tenido relevancia, porque sabemos que el potosino es potosino, no va estar sometido a otros departamentos que nada tienen que ver con nuestro departamento”, resaltó.

Ramos cuestionó la legalidad de esta agrupación cívica y dijo que no representa a la población de Potosí, sino más bien a personas con ambiciones personales del departamento cruceño.

El legislador dijo no entender a algunas personas de la ciudad de Potosí que no se dan cuenta que están siendo sometidas para el bienestar de un individuo que los utiliza y los emplaza a crear desestabilización, paros, perjuicios a la población y a su economía.

Ramos calificó al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, de “carnicero”, ya que en 2019 ocurrieron muchas muertes

“Con las disculpas del caso, yo lo puedo nombrar como un carnicero. Sabemos muy bien que en 2019 han ocurrido muertes en Sacaba, Senkata, Pedregal , Betanzos Potosí y hoy lo mismo. Hemos visto que en el paro que ha hecho, no ha tenido ningún resultado favorable que buscaba y solo a perjudicado a Santa Cruz”, precisó.

Analizó que de igual forma en Potosí algunas personas están cayendo en ese mismo juego, pero que no se permitirá porque el pueblo potosino ya se dio cuenta del perjuicio que traería seguir el mismo camino.

“Cuando uno realmente quiere a Potosí, tiene que estar con la mayoría con la base, con sus regiones con sus instituciones y con sus organizaciones sociales..(..) Estos señores no representan a Potosí (Concipo) representan a un personaje, es lamentable, es una traición”, señaló finalmente.