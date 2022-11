Diego Brancatelli explotó al aire contra Nik: “Cag*n, chorro, plagiador borraste el …”

Luego de una pelea en Twitter entre el periodista Diego Brancatelli y el caricaturista Nik, el conductor Jorge Rial salió en defensa de su compañero de Argenzuela, y se sumó a las críticas contra el dibujante.

“Nik es tan pelotudo que hasta me da cosa contestarle, siento que me rebajo. Hablo con mi nieto y me entiende. Gaturro es una bosta, es una de las peores historietas”, sostuvo Rial.

MIRÁ EL VIDEO👇🏻

Siguiendo esta línea Brancatelli fue incluso más lejos: “El creador de ‘Gacurro’, que es una estafa de Garfield, este choreador serial, otra vez me involucra”, denunció.

Para finalizar, Rial recordó una acción repudiable de Nik: “Le choreó a Quino. Quino le dijo chorro”.

Brancatelli, lejos de quedarse de brazos cruzados, también agregó una frase del historietista: “No sabe lo que es capicúa”, aseguró.