La violencia no se detiene: periodista fue atacado durante cobertura en el Plan Tres Mil

El periodista de la Red Uno de Bolivia, Joaquín Matías, fue víctima de una agresión cuando recibió una pedrada en la cabeza por un grupo de desconocidos, mientras realizaba la cobertura en el Obelisco del Plan Tres Mil, que es epicentro de la violencia en estos días del paro indefinido en Santa Cruz.

El hecho se registró en presencia de un contingente policial.

Según el relato del reportero, fueron unas personas que le pidieron que se retire del Obelisco.

Mientras el periodista se retiraba de la zona acompañando la avanzada de los uniformados, desconocidos se abrieron paso en medio de las calaminas donde se ejecuta la construcción de una obra, para directamente arrojarle una piedra en la cabeza, que produjo el inmediato corte sangrado mientras estaba en vivo en el noticiero central.

“Me perdí por un par de segundos, no sabía lo que estaba pasando, le pedí a la Policía que nos cuide y proteja o que hagan alguna acción, pero sólo me pidieron que me retirara cuando estaba ensangrentado”, expresó el comunicador.

Tras el golpe, Joaquín Matías intentó reponerse, pero el sangrado era fluido, logró subirse a una motocicleta con ayuda de su camarógrafo, para luego dirigirse hasta un centro hospitalario. Luego fue derivado hasta la Caja Petrolera donde los médicos lo atendieron oportunamente y su estado de salud actualmente es estable.