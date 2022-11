Cientos de ovejas chinas caminan en círculo desde hace días y nadie sabe porqué

Las autoridades del gigante asiático aún no tiene explicación para lo que está ocurriendo en una granja situada en la Mongolia interior, en el norte de China.

Vídeos grabados hace dos semanas muestran a cientos de ovejas caminando en círculo unas detrás de otras tanto de día como de noche. En las imágenes también se puede ver que algunas ovejas se encuentran completamente inmóviles en el centro del círculo formado por sus compañeras.

El vídeo ha sido publicado en redes sociales por People`s Daily China y se asegura que las ovejas llevan dando vueltas más de diez días. Además, explican que los animales están sanos y es un misterio el motivo de este comportamiento.

Según el medio oficial chino, la propietaria de la granja asegura que este comportamiento comenzó el 4 de noviembre con unas pocas ovejas pero que poco a poco se unió el resto de ese rebaño. También ha destacado que es curioso que de los 34 corrales que existen en la granja este comportamiento solo afecta a las ovejas del número 13.

The great sheep mystery! Hundreds of sheep walk in a circle for over 10 days in N China's Inner Mongolia. The sheep are healthy and the reason for the weird behavior is still a mystery. pic.twitter.com/8Jg7yOPmGK