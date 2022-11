Santi Maratea sobre su foto con Patricia Bullrich: “Es una viva, me quiero matar”

Luego de la azonada de críticas recibidas tras que se viralizarse una foto suya con la presidente del PRO, la ex-ministra macrista Patricia Bullrich, el popular influencer Santiago Maratea salió a despegarse de la referente de ultra-derecha.

Maratea grabó una serie de videos que subió a sus historias de Instagram en el que contextualizó el momento en que se fotografió con Bullrich, precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio.

“Como verán yo estoy con la copa y esta carita como diciendo: ‘LPM (la p… madre), amigo, se me viene la noche con esta fotico’. Pero sucedió en dos segundos. Me están queriendo cancelar en Twitter porque ‘se demostró ahora que soy de la ultraderecha’. Roar”, continuó con su exposición el influencer.

“Contexto de la foto, el evento de la revista Gente, la foto de los personajes del año. Para empezar: qué culpa tengo yo de ser un personaje del año y que me den un lugar en la foto al lado de Mirtha”, alardeó el influencer y añadió: “Estoy en el evento, lleno de famosos, no parás de saludar gente: ‘hola, hola´, porque hay gente que conocés, te quedás hablando. A Pato la había visto en lo de Mirtha Legrand”.

Al final no era apolítico Santi Manotea… pic.twitter.com/bFJGOYN5Nu — Ezequiel Orlando (@ZetaOrlando) November 19, 2022

“Estábamos tomando algo y aparece Pato Bullrich -continuó el relato de Maratea-. Me doy vuelta: ‘Hola, ¿qué hacés?’, le digo. ‘Hola, Santi, seguí con lo que hacés que ayudás mucho’, gracias. Ahí la asistente de ella me ve y dice: ‘Foto, foto, ponganse para la foto’. Intento ir a saludar a la asistente para alejarme de la situación pero ella, más viva que el hambre, me dice: ‘No, no me saludes, ponete para una foto’”.

“Ahí es como que me quedo quieto y agarro la copa como diciendo: ‘LPM, amigo’. ¡Pim! Salió la foto y ya está”, recordó el momento exacto el joven instagramer y añadió: “Les dije a los que estaban conmigo: ‘Chicos, me acaban de sacar una foto con Pato Bullrich”.



Inmediatamente después de narrar la génesis de la postal Maratea reflexionó: “Así surge la foto que está circulando en Twitter, la demostración de que al final soy de la ultraderecha. Y yo, la verdad, me quiero matar un poco cuando pasó lo de la foto porque desde antes de ser famoso tengo una regla que es ‘nunca te sacás una foto con un político o te sentás a tomar un café’”.

A continuación, el hombre de las recaudaciones benéficas reveló que tiene un sistema para evitar fotos o invitaciones de políticos y que así había zafado “un montón de veces” de estas situaciones. “Pero el otro día me agarraron desprevenido”, se lamentó. “Le dije a mi manager: ‘Amiga, me sacaron una foto con Pato Bullrich’ y me dijo: ‘Bueno, amigo, algún día iba a pasar’”, cerró su descargo Maratea.