La advertencia de reconocido periodista deportivo que nadie quiso escuchar: “Macri es capaz de perjudicar a Argentina”

Días antes del debut de la Selección Argentina, el periodista Ernesto Cherquis Bialo brindó una entrevista exclusiva al sitio Deportes del Sur. En ella dejó una dura advertencia sobre una posible mala influencia del ex-presidente neoliberal argentino Mauricio Macri en el mundial de Qatar.

A los 82 años de edad, el referente del periodismo deportivo quien estuvo desde el Mundial de 1978 con coberturas mundialistas, aunque faltó a Corea-Japón 2002 y no estará en Qatar por problemas de salud, abordó varios de sus inquietudes en relación a este controvertido evento deportivo.

“Será un mundial distinto que marcará un nuevo orden y a partir de este mundial comienza un periodo de transformación que va a durar 4 años hasta el que viene. Los nuevos dueños del fútbol son los capitales árabes, hay que meterlo en la cultura norteamericana, es la idea a futuro.”comenzó diciendo.

“El fútbol va a cambiar las reglas, con 4 tiempos de 25 minutos, este va a ser el penúltimo mundial ortodoxo. El fútbol ha comenzado a transformarse”, añadió.

El periodista Ernesto Cherquis Bialo.

Además, quien fuera director de la revista El Grafico, fue crítico con la realización del campeonato del mundo en Qatar: “Es un mundial para potencias y le tengo mucho miedo a que nosotros somos un mercado chico con ninguno peso en ninguna institución, tengo miedo porque la única representatividad que tenemos en la FIFA tiene intereses políticos para que a Argentina no le vaya bien.”, advirtió Bialo.

“Argentina tiene un representante amigo de Infantino que tiene ambiciones dentro de FIFA. Se trata de Mauricio Macri, quien no va a hacer nada para que Argentina sea beneficiada, no me parece bien que haga algo para que sea perjudicada y el es capaz de hacerlo”, explicó.

Ernesto Cherquis Bialo fue Director de Medios de Comunicación de la AFA y vocero de Julio Humberto Grondona desde el 2009 hasta su muerte en 2014.

Sobre los cambios en el fútbol a partir de la implementación del VAR, Bialo admitió: “Es muy triste porque le han quitado al futbol la posibilidad de convivir con el error humano. El VAR es una herramienta corruptiva, el futbol está perdiendo la esencia del juego. El futbol es un juego popular, es un juego de potrero, todo lo demás es sofisticación. Si ponemos un chip para ver si el balón ingreso o no, está perfecto. Por ahora disfrutemos de lo que tenemos, todavía tenemos 5 años mas de este futbol y hay que disfrutarlo”