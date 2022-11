Jaime Durán Barba: “No veo ninguna posibilidad de que Cristina pueda ganar las próximas elecciones”

El asesor político Jaime Durán Barba se refirió a las presuntas chances electorales de la actual vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner:

“No veo ninguna posibilidad de que Cristina pueda ganar las próximas elecciones”, sostuvo el consultor político vinculado al PRO, e insistió que ni siquiera alcanzarían un ballotage:

“Cada vez está más cerca la posibilidad de que no lleguen a la segunda vuelta”, vaticinó el ecuatoriano.

Consultado en LN+ por las siguientes elecciones de 2023, Durán Barba especuló que el oficialismo no sería reelecto: “El descenso de Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa es permanente”, indicó y analizó una encuesta sobre la intención de voto:

“Vi una encuesta realizada en la Ciudad, Nación y AMBA. Ellos siguen cayendo y no sé hasta dónde van a caer. No veo ninguna posibilidad de que Cristina pueda ganar las próximas elecciones, y cada vez está más cerca la posibilidad de que no lleguen a la segunda vuelta”.

En ese sentido, sostuvo que varias encuestas concluyen en que hay un gran porcentaje de personas que no votaría “nunca” a la vicepresidenta. “Cuando se hacen encuestas de por cuál candidato votaría, el encuestador le hace optar al encuestado por sus preferencias, y siempre esa pregunta tiene una pata que camina mal, pero una que me interesa siempre es: ¿Usted podría eventualmente votar por tal o tal, o nunca votaría? A nivel nacional Cristina tiene un 68% de personas que dicen que nunca la votaría”, afirmó.