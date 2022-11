Luis Juez contra los argentinos: “Qué pueblo de mierda”

El senador macrista por Córdoba, Luis Juez, se mostró molestó porque la sociedad no salió a reclamar por su ingreso al Consejo de la Magistratura.

Juez calificó a la Argentina como “pueblo de mierda”.

Sin demasiados tapujos, dijo que la sociedad es capaz de hacer disturbios y preparar un “quilombo” si la selección argentina no queda en el mundial pero no le exige nada a la dirigencia política y se molestó porque no hubo reclamos para que él entre al Consejo de la Magistratura.

“Tenemos preparado el quilombo si no quedamos en el Mundial pero te aparece un chanta y no nos movemos de casa. Somos jodidos los argentinos, qué pueblo de mierda, le exigimos más a un equipo de fútbol que a la dirigencia política”, lanzó el senador nacional Luis Juez en La Nación+.

Luis Juez cargó contra los argentinos: “Qué pueblo de mierda” pic.twitter.com/GsA8J5yaCt — Noticias en Red (@notienred) November 28, 2022

Luego de insultar a las y los argentinos, Juez recalculó y dijo: “Se me van a enojar pero lo siento en el alma”.

Los periodistas del canal se desligaron de los dichos del dirigente de Cambiemos, que está en la función pública desde hace más de 20 años.

En tanto, insistió en que la gente se movilice en contra del gobierno. “A nosotros no nos tiene que mover un líder sino el futuro de nuestros hijos”, lanzó luego de que Luis Majul le diga que no hay referentes políticos.