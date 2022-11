¿Nació el amor entre Romina y Alfa de “Gran Hermano”?

A los participantes del reality de Telefé se los ve muy juntos, y sus compañeros de la casa especulan con un affeire.

Romina y Alfa son dos de los hermanitos más fuertes de “Gran Hermano”. Dueños de la cocina, y fuertes de caracter, se los ha visto cómplices en más de una oportunidad.

Luego de varias bromas, ella prometió “hacerle de todo”, y él dejó en claro que le gustaría avanzar, dando su consentimiento.

Alfa suele ser un poco insistente con la participante en particular, a lo que Romina varias veces la frenó. Sin embargo, ante las ganas del hermanito de abandonar la casa, ella le retrucó: “Bancatela, Alfa. Nada de llorar y amenazar con que te querés ir”.

En el programa del lunes, y antes de un informe titulado “Cerrando la grieta”, Santiago Del Moro lo presentó como: “Ella es peronista, él es antiperonista y el amor todo lo puede”.

Allí mostraron cómo las chicas le advertían a Romina que Alfa la busca, auque ella le quitó importancia y comentó: “Siento que él me quiere”.

Luego de ver el informe, Juliana, la última eliminada del reality, quien estaba en piso, afirmó: “Él está insoportable con ella. El otro día me estaba preparando el desayuno, él estaba tomando sol y vino corriendo a la cocina. Cuando me vio me dijo ‘ah, pensé que eras Romina´”.